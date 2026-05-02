Porto di Gioia Tauro al centro di nuove polemiche

Il porto di Gioia Tauro è tornato sotto i riflettori a causa di recenti controlli riguardanti il possibile traffico di materiali destinati all'industria bellica. Dopo una denuncia che ha sollevato dubbi sulla natura di alcune merci in transito, le autorità hanno avviato verifiche per chiarire la situazione. La questione ha acceso nuove discussioni sulla gestione e la sicurezza del porto, già al centro di attenzione per altre vicende.

Porto di Gioia Tauro al centro di verifiche e richieste di chiarimento dopo la denuncia sul presunto transito di materiali destinati all’industria bellica.. Il Porto di Gioia Tauro torna al centro del dibattito nazionale dopo la denuncia della vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, che ha chiesto un’ispezione urgente sul presunto transito di materiale destinato all’industria bellica. La parlamentare ha segnalato la presenza di container contenenti acciaio utilizzato per la produzione di proiettili d’artiglieria da 155 millimetri, arrivati nello scalo calabrese a bordo di una nave della compagnia MSC e in fase di reimbarco verso il porto di Haifa, in Israele.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Porto di Gioia Tauro al centro di nuove polemiche Notizie correlate Cocaina nascosta tra container e scafi: maxi sequestro al porto di Gioia TauroLa droga, proveniente dal Nord America e destinata ai mercati italiano ed europeo, avrebbe fruttato circa 60 milioni di euro alle organizzazioni... Reggio Calabria, sequestrati 400 kg di cocaina al porto di Gioia TauroLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 400 kg di cocaina purissima nell’ambito di tre distinte operazioni eseguite nell’arco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovi container al porto di Gioia Tauro con materiale per la guerra di Israele - Pressenza; Primo maggio al porto di Gioia Tauro, per parlare di sviluppo; Gioia Tauro, il Partito Democratico al fianco dei lavoratori al presidio sindacale al porto; Primo maggio, manifestazione di Cgil, Cisl e Uil al porto di Gioia Tauro. Primo maggio al porto di Gioia Tauro, per i confederaliCgil, Cisl e Uil chiedono di puntare sullo sviluppo del retro-porto per trattenere in Calabria investimenti e lavoro ... rainews.it Nuovi container al porto di Gioia Tauro con materiale per la guerra di IsraeleQuesta mattina 5 nuovi container a bordo della nave MSC Virginia sono entrati nel porto di Gioia Tauro, trasportando acciaio balistico diretto a Israele. pressenza.com Dal simbolo dell’economia regionale, porto di Gioia Tauro, i sindacati rilanciano l’agenda per la crescita: lavoro dignitoso, investimenti e infrastrutture. Al centro anche inflazione, energia e crisi globali - facebook.com facebook Primo maggio, manifestazione di Cgil, Cisl e Uil al porto di Gioia Tauro. 'Accendere i riflettori sul lavoro di qualità e sulla dignità del lavoratore' #ANSA x.com