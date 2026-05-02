Porsche 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Porsche presenta una gamma di modelli aggiornata, con variazioni di prezzo che rispecchiano le diverse caratteristiche e prestazioni offerte. Dal 1948, il marchio si è distinto come simbolo di auto sportive, con la 911 che rimane il modello più rappresentativo. La strategia commerciale comprende diverse varianti di vetture, ognuna con specifiche tecniche e tariffe differenti. La scelta tra i vari modelli dipende dalle preferenze di prestazioni e budget dei clienti.

Porsche è il marchio sportivo per eccellenza: dal 1948 produce auto dove la velocità, la dinamica di guida e l’icona stilistica della 911 sono il filo rosso. La gamma 2026 in Italia conta sette modelli — la sportiva 911, la due posti 718 (Cayman coupé e Boxster roadster), il SUV compatto Macan ora elettrico, il SUV grande Cayenne termico ed elettrico, la berlina-coupé Panamera e l’elettrica Taycan. Si parte da 84.626 € per la Macan Electric base e si arriva a oltre 280.000 € per la 911 Turbo S Cabriolet. Vediamo cosa scegliere. Tutti i modelli Porsche 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note 911 Carrera coupé sportiva 2+2 141.239 € 3.0 6 cilindri boxer 394 CV, anche cabriolet e Targa 911 Carrera GTS coupé sportiva T-Hybrid a listino 3.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Porsche 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Ultimate 2026 Porsche 911 Guide: Specs and Prices Explained Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ispirata a un’icona: la nuova Cayenne Coupé Electric; Auto GPL: tutti i modelli da poter acquistare nel 2026; Salone di Pechino 2026: tutti i marchi e le auto protagoniste; Porsche Cayenne: l’elettrica ora è anche Coupé. Porsche, utile in calo nel Q1, ma conferma il piano 2026Porsche chiude il primo trimestre 2026 con utile e consegne in calo, ma conferma le previsioni e accelera sul riallineamento industriale. Porsche chiude ... affaritaliani.it Prende il via a Imola il 2026 della Porsche Carrera Cup ItaliaGuarda le gare della Porsche Carrera Cup Italia 2026 in programma sabato 25 aprile alle 16:30 e domenica 26 aprile alle 12:20 in diretta e on demand su DAZN, anche in modalità gratuita ... dazn.com MÜLLER TAKES THE WIN @nico.mueller51 takes his first Formula E win on home soil for @porsche.motorsport @hankooktire.motorsports #BerlinEPrix #FormulaE #Motorsport #Racing - facebook.com facebook Porsche 911 GT3, la prima serie speciale affilata come la katana di un samurai x.com