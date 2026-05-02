Popolazione stabile e denatalità record in Calabria | Reggio tra le province con meno decessi

Nel 2024, la popolazione residente in Calabria si attesta a circa un milione di persone, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. La regione continua a registrare un tasso di natalità molto basso, mentre i decessi sono tra i più bassi tra le province calabresi. Tra le città principali, una delle province con il numero più contenuto di decessi si trova nella zona di Reggio Calabria.

Nel 2024 la popolazione residente in Calabria si mantiene quasi stabile rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 1.834.646 abitanti. Si registra tuttavia un lieve calo dello 0,2%, pari a 3.922 persone in meno.La distribuzione demografica evidenzia che il 64,5% dei residenti vive nelle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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La popolazione residente in Calabria nel 2024 rimane sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, attestandosi a 1.834.646 residenti, in calo dello 0,2% (-3.922 individui) - facebook.com facebook

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