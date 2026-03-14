La Grande Ristrutturazione del Mondo PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 14 marzo 2026

Sabato 14 marzo 2026, su PIAZZA LIBERTÀ, è andata in onda una puntata dedicata alla Grande Ristrutturazione del Mondo. La trasmissione ha analizzato i cambiamenti in corso riguardo al potere globale e al controllo delle risorse, evidenziando come siano in atto processi di trasformazione su vasta scala. Sono stati presentati i principali attori coinvolti e le aree interessate da questa evoluzione.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 14 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 14 marzo 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 14 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: AI nelle scuole. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 24 gennaio 2026 Leggi anche: Che cos’è una Donna. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 28 febbraio 2026 Contenuti e approfondimenti su Grande Ristrutturazione del Discussioni sull' argomento ’Gli dei ritornano’ a San Casciano. Una nuova casa per i Bronzi; Il quadro di Raffaello della Carrara vola a New York in una cassa climatizzata e tecnologica; Nuovo passo per il Barbera, il sindaco Lagalla: Ora puntiamo dritto agli Europei del 2032; All'Egizio dalla Germania una statua del dio Amon per un prestito decennale. Kim Jong-un inaugura il più grande resort termale della Corea del NordIl leader nordcoreano Kim Jong-un ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di un resort termale nella provincia nord-orientale del Paese, esprimendo soddisfazione per il risultato finale dopo ... repubblica.it Oggi grande giornata!!! La QUARTA alle prese con il MUSEO EGIZIO di TORINO che non delude mai, anzi, dopo la ristrutturazione, direi ancora più interessante!! Tra mille domande e le mille risposte della nostra preparatissima guida, abbiamo terminato il t - facebook.com facebook