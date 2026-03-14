La Grande Ristrutturazione del Mondo PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 14 marzo 2026

Da imolaoggi.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026, su PIAZZA LIBERTÀ, è andata in onda una puntata dedicata alla Grande Ristrutturazione del Mondo. La trasmissione ha analizzato i cambiamenti in corso riguardo al potere globale e al controllo delle risorse, evidenziando come siano in atto processi di trasformazione su vasta scala. Sono stati presentati i principali attori coinvolti e le aree interessate da questa evoluzione.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 14 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 14 marzo 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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