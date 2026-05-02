ponza pitbull escono da un cancello e azzannano un bambino di 7 anni in piazza

A Ponza, un bambino di sette anni è stato morso da due pitbull mentre era in piazza con i genitori. I cani sono usciti da un cancello e hanno azzannato il ragazzo, che ha riportato ferite gravi alla gamba. È stato trasportato in elicottero al reparto di chirurgia pediatrica di un ospedale romano, dove si trova in osservazione. La polizia sta accertando le responsabilità dei proprietari degli animali.

Il piccolo ferito gravemente a una gamba: elitrasportato al Bambino Gesù, non è in pericolo di vita. Un bambino azzannato da un pitbull a Ponza mentre si trovava in piazza con i genitori. È accaduto in pieno giorno sull’isola, nella zona del porto, dove due cani sarebbero usciti improvvisamente da un cancello, senza guinzaglio né museruola. Uno degli animali si è avventato contro il piccolo, mordendolo più volte prima di essere allontanato dai presenti. L’aggressione: il bambino in piazza con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, il bambino, 7 anni, originario di Arezzo, stava attraversando la piazza principale insieme ai genitori. In quel momento due pitbull sarebbero usciti da un’abitazione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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