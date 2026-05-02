Un bambino di sette anni di Arezzo è stato morso alla gamba da un pitbull lasciato senza custodia e senza guinzaglio. L’incidente è avvenuto in un’area pubblica e il cane ha aggredito il bambino senza che ci siano state altre persone coinvolte. Il piccolo è stato portato in ospedale, dove è stato medicato e non si trova in pericolo di vita. Le autorità stanno valutando eventuali provvedimenti sul proprietario del cane.

Un bambino di Arezzo di 7 anni è stato morso alla gamba da un pitbull sciolto e lasciato senza custodia. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Latina Un bambino di sette annisi trovava in vacanza a Ponza con la famiglia quando, durante una passeggiata,è stato accerchiato da due canisciolti. Uno di loro lo ha attaccato mordendogli la gamba. Sul posto sono arrivati i carabinieri coordinati dalla procura di Cassino e gli operatori del 118. Per trasportare il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Latina è stato necessario l’intervento di un elisoccorso. Fortunatamente,il piccolo non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava passeggiando per le strade dell’isola accompagnato dai genitori, ad un certo punto sarebbe stato accerchiato da due cani sciolti dello stesso proprietario.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ponza, pitbull attacca bambino di 7 anni: non è in pericolo di vita

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