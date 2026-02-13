Pitbull si scaglia contro una bimba di 2 anni e la azzanna | come sta la piccola trasferita al Bambino Gesù
Un pitbull ha aggredito una bambina di 2 anni a Ceccano, causando gravi ferite e portandola in ospedale. La cagnolina ha azzannato la piccola e l’ha sbattuta contro il muro, lasciando i presenti sconvolti. La polizia ha dovuto abbattere il cane con coltellate per fermarlo. La bambina è stata trasferita al Bambino Gesù per le cure più urgenti.
Si è scagliato sulla bambina e l'ha scaraventata contro il muro: è quanto successo a Ceccano. Il pitbull è stato ucciso a coltellate.🔗 Leggi su Fanpage.it
Terrore in casa, pitbull azzanna una bimba di 2 anni e la sbatte contro il muro. Salvata da un 42enne
Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro.
Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro
Frosinone, un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro, ferendola gravemente.
