Pitbull si scaglia contro una bimba di 2 anni e la azzanna | come sta la piccola trasferita al Bambino Gesù

Un pitbull ha aggredito una bambina di 2 anni a Ceccano, causando gravi ferite e portandola in ospedale. La cagnolina ha azzannato la piccola e l’ha sbattuta contro il muro, lasciando i presenti sconvolti. La polizia ha dovuto abbattere il cane con coltellate per fermarlo. La bambina è stata trasferita al Bambino Gesù per le cure più urgenti.