Pitbull si scaglia contro una bimba di 2 anni e la azzanna | come sta la piccola trasferita al Bambino Gesù

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pitbull ha aggredito una bambina di 2 anni a Ceccano, causando gravi ferite e portandola in ospedale. La cagnolina ha azzannato la piccola e l’ha sbattuta contro il muro, lasciando i presenti sconvolti. La polizia ha dovuto abbattere il cane con coltellate per fermarlo. La bambina è stata trasferita al Bambino Gesù per le cure più urgenti.

Si è scagliato sulla bambina e l'ha scaraventata contro il muro: è quanto successo a Ceccano. Il pitbull è stato ucciso a coltellate.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su bambino gesù

Terrore in casa, pitbull azzanna una bimba di 2 anni e la sbatte contro il muro. Salvata da un 42enne

Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro.

Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro

Frosinone, un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro, ferendola gravemente.