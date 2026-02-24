Bambino cade da un terrazzino a scuola a Pietra Ligure | politrauma non è in pericolo di vita

Un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure, a causa di una distrazione. L’incidente si è verificato durante l’intervallo, mentre giocava con gli amici. Il piccolo ha riportato un politrauma, ma i medici assicurano che non è in pericolo di vita. I genitori sono stati avvisati e ora la scuola sta verificando le cause della caduta. La vicenda resta sotto osservazione.

Un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona, per poi essere trasferito al Gaslini di Genova. Le sue condizioni sono gravi per un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato su un cavedio, a circa quattro metri di altezza, quando la struttura avrebbe ceduto. L’incidente si è verificato intorno alle 10. Immediato l’allarme lanciato da insegnanti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

