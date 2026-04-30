Ponza pescatore ferito gravemente durante le operazioni in porto | trasferito in eliambulanza a Roma

Un incidente sul lavoro si è verificato a Ponza, coinvolgendo un pescatore di 34 anni che ha riportato ferite gravi durante operazioni in porto. L’uomo è stato successivamente trasferito in eliambulanza a Roma per ricevere cure specializzate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza prima di accompagnarlo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente sul lavoro ha destato forte preoccupazione a Ponza, dove un pescatore di 34 anni è rimasto gravemente ferito durante alcune operazioni di cantiere nell’area del porto. L’uomo, molto conosciuto sull’isola, si trovava in attesa di alare la propria imbarcazione quando è stato coinvolto nel varo di un’altra barca. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, una gamba del pescatore sarebbe rimasta impigliata in un cavo d’acciaio sotto tensione. Il sistema di trazione lo avrebbe trascinato con forza, provocando un impatto violento. I presenti sono intervenuti subito, ma le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente serie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ponza, pescatore ferito gravemente durante le operazioni in porto: trasferito in eliambulanza a Roma Notizie correlate Incidente al porto di Pozzuoli: le condizioni di Angelo, l'operaio 39enne rimasto gravemente feritoÈ rimasto colpito in maniera violentissima alla testa e al volto dalla catena staccatasi da una gru. Operaio precipita mentre lavora nel cantiere di una scuola in Ciociaria: trasferito in eliambulanza a RomaIncidente nel cantiere di una scuola ad Ausonia, in provincia di Frosinone: operaio precipita nel vano ascensore. Una raccolta di contenuti Si parla di: Incidente in un cantiere navale di Ponza, pescatore grave. Pescatore di 34 anni ferito da un cavo a Ponza, grave incidente nel cantiere navaleUn pescatore di 34 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri nei pressi del cantiere navale Parisi di Ponza, che affaccia sul porto, durante le delicate operazioni ... ilmessaggero.it Grave incidente in cantiere a Ponza, 34enne travolto da un cavo durante il varo: è in prognosi riservataUn grave incidente sul lavoro ha scosso ieri la comunità di Ponza, dove un pescatore di 34 anni è rimasto seriamente ferito durante operazioni di cantiere nei pressi del porto. L’uomo si trovava in ... latinapress.it