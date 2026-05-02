Pontelandolfo | Sala Consiliare intitolata al partigiano Carlantonio Rubbo

Venerdì 26 aprile a Pontelandolfo si è svolta una cerimonia ufficiale per intitolare la Sala Consiliare a Carlantonio Rubbo, partigiano. Alla cerimonia ha partecipato il Sindaco Valerio Testa, insieme ai membri dell’amministrazione comunale e ad alcuni cittadini. Durante l’evento sono stati letti alcuni discorsi e sono stati deposti fiori in memoria di Rubbo. La sala è stata dedicata in un momento che ha visto anche un breve intervento di un rappresentante locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una celebrazione emozionante e commovente quella che si è tenuta venerdì 26 aprile a Pontelandolfo ove l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Valerio Testa, ha intitolato la Sala Consiliare all’Avv. Carlantonio Rubbo, partigiano, amministratore e cittadino illustre. Partecipata e calorosa la presenza di numerosi concittadini, di ex amministratori comunali, di studenti dell’IC Samnium, di rappresentanti dell’ ANPI e di tanti amici del compianto Avvocato che hanno assistito, dopo la lettura delle motivazioni da parte Assessore Rossella Perugini, al solenne momento della scopertura della targa di intitolazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pontelandolfo: Sala Consiliare intitolata al partigiano Carlantonio Rubbo Notizie correlate Intitolata ad ex presidente avvocati sala consiliare dell’Ordine di Torre AnnunziataTempo di lettura: < 1 minuto Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata intitolerà la propria sala consiliare a Gennaro Torrese,... Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]Da giovedì 23 aprile la sala consiliare del Comune di Spoltore è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti: figura centrale della storia politica...