Intitolata ad ex presidente avvocati sala consiliare dell’Ordine di Torre Annunziata

Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata ha deciso di dedicare la sala consiliare a Gennaro Torrese, presidente dei legali di Torre Annunziata. La cerimonia si svolgerà prossimamente, e l’intitolazione rappresenta un omaggio alla figura di Torrese, che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ordine locale. La decisione è stata presa dall’intero consiglio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata intitolerà la propria sala consiliare a Gennaro Torrese, presidente dei legali oplontini. L’annuncio è arrivato dall’attuale presidente, Pasquale Damiano, in occasione del secondo anniversario della scomparsa. “Abbiamo voluto fortemente dedicare al presidente Torrese la sala consiliare dell’ordine – sottolinea l’avvocato Damiano – per cristallizzare la sua instancabile opera ultradecennale a servizio del mondo forense. Non è solo un atto formale, ma un modo concreto per perpetuarne l’esempio e la testimonianza, non solo a beneficio di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborarci, ma anche per le nuove generazioni di avvocati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Intitolata ad ex presidente avvocati sala consiliare dell’Ordine di Torre Annunziata Leggi anche: Selvazzano, intitolata a Vittorio Marangon la sala consiliare Leggi anche: Referendum, le ragioni del sì. Magistrati, avvocati e politici al dibattito in sala consiliare