Ponte Galeria | la REA denuncia il sequestro di due cani al balcone

Le guardie zoofile hanno sequestrato due cani tenuti sui balconi di un edificio in Via Arzana, a Ponte Galeria. Il sequestro è stato effettuato dopo un intervento da parte delle autorità che hanno riscontrato condizioni considerate peggiorative per gli animali. La Rete Enpa ha denunciato il caso, evidenziando come un semplice spazio esterno possa diventare un luogo di maltrattamento. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento.

? Cosa scoprirai Come può un balcone trasformarsi in una prova di maltrattamento?. Chi ha spinto le guardie zoofile a intervenire in Via Arzana?. Perché il sequestro dei cani è ora oggetto di denuncia legale?. Quali sono le reali condizioni dei due animali nel canile Muratella?.? In Breve Gabriella Caramanica della REA contesta il sequestro dei due cani a Ponte Galeria.. Il cane maremmano di 11 anni è stato trasferito al canile Muratella.. La REA chiede il riesame del fascicolo amministrativo per il rientro degli animali.. L'intervento delle Guardie Zoofile è avvenuto in Via Arzana su richiesta di un influencer.. Emanuele Renzoni ha subito il sequestro dei suoi due cani in Via Arzana a Ponte Galeria, dopo un intervento delle Guardie Zoofile scatenato dalla presenza di un influencer animalista sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Galeria: la REA denuncia il sequestro di due cani al balcone Notizie correlate Esplosione a Roma, crolla una palazzina in zona Ponte Galeria: due feriti graviUna palazzina è crollata in seguito a un’esplosione avvenuta a Roma , in via Tavagnasco, nella zona di Ponte Galeria , a Piana del Sole. Esplosione a Roma, crolla una palazzina in zona Ponte Galeria: feriti due anzianiSono terminate le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco tra le macerie dell’esplosione avvenuta a Roma , in via Tavagnasco, nella zona... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Migranti: bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel Volturno; Ponte Galeria, il caso via Arzana: la verità dietro il sequestro dei cani; Animali - Il Quotidiano d'Italia. Rea denuncia: A ponte Galeria ancora un sequestro di cani ingiusto e arbitrario, solidarietà al proprietarioREA interviene con fermezza sul sequestro avvenuto in Via Arzana, nella zona di Ponte Galeria a Roma. I verbali ufficiali riportano la dicitura detenzione permanente in balcone, ma la realtà dei fat ... terzobinario.it Diffondiamo da telefono SOS CPR di Ponte Galeria Prince gira per le strade da lungo tempo in nord italia, senz’essere riuscito a risolvere la “questione del permesso di soggiorno”, che sempre di più assume la forma di una dichiarazione di guerra ai 'non - facebook.com facebook