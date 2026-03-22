A Roma, in via Tavagnasco nella zona di Ponte Galeria, una palazzina è crollata a causa di un’esplosione. L’incidente si è verificato a Piana del Sole e ha provocato il ferimento di due persone in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

Una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione avvenuta a Roma, in via Tavagnasco, nella zona di Ponte Galeria, a Piana del Sole. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Al momento il bilancio è di due feriti gravi e di una settantina di persone costrette a rimanere in strada. L’ipotesi della bombola di gpl Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sarebbe stata l’esplosione di una bombola di gpl a provocare il crollo. L’esplosione avrebbe interessato tre villette, distruggendo le pareti delle strutture, mentre i detriti avrebbero danneggiato anche alcune auto in sosta. I soccorsi e le ricerche I vigili del fuoco hanno estratto due persone dalle macerie, affidandole poi alle cure del 118. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Esplosione a Roma, crolla una palazzina in zona Ponte Galeria: due feriti gravi

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