Sono terminate le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco tra le macerie dell’esplosione avvenuta a Roma, in via Tavagnasco, nella zona di Piana del Sole, e viene esclusa la presenza di altre persone coinvolte sotto i crolli. Due coniugi feriti nel crollo L’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina e ha interessato tre villette. I due feriti sono marito e moglie, di 86 e 84 anni, estratti dalle macerie dai vigili del fuoco e affidati al 118, che li ha trasportati in ospedale in codice rosso. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, all’origine del crollo ci sarebbe l’esplosione di una bombola di gpl. La deflagrazione avrebbe distrutto le pareti delle strutture coinvolte e i detriti avrebbero danneggiato anche alcune auto in sosta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Esplosione a Roma, crolla una palazzina in zona Ponte Galeria: feriti due anziani

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