Primo maggio a Montegrotto Terme con la sfilata notturna dei carri allegorici

Il primo maggio a Montegrotto Terme si terrà la manifestazione «Carnevale alle Terme», organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni turistiche e dalla Pro Loco locale. La giornata sarà caratterizzata da una sfilata notturna di cinque carri allegorici e da un gruppo di majorette che si esibirà in una delle parate. L’evento coinvolgerà le vie del centro e si svolgerà in serata.

Venerdì 1° maggio Montegrotto Terme si anima con «Carnevale alle Terme», la manifestazione organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni turistiche di Montegrotto Terme assieme a Pro Loco Montegrotto Terme APS che porterà in strada cinque carri allegorici e un gruppo di majorette in una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Chiavari festeggia il Carnevale 2026 con sfilata dei carri allegorici e tradizionale pentolacciaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Domenica... Nocera Superiore: domenica la sfilata dei carri allegoriciGrande attesa in città per il tradizionale appuntamento di Carnevale rinviato per maltempo: due cortei attraverseranno le principali strade fino alla... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto Terme sabato 18 e domenica 19 aprile 2026; Montegrotto Terme. Conclusi i lavori di riqualificazione di via Flavia; Veneto MTB Junior 2026 – Il bilancio delle prime quattro prove; Montegrotto Terme festeggia la Liberazione con uno spettacolo dedicato a Sandro Pertini il 25 aprile 2026. Processione della Madonna Nera sabato 25 aprile: modifiche alla circolazione. In occasione della tradizionale processione della Madonna Nera, organizzata dalla parrocchia di Montegrotto Terme, sono previste modifiche alla viabilità. Sospensione del tr - facebook.com facebook