Polizia Penitenziaria bando per 3.350 allievi agenti | selezioni aperte anche ai civili diplomati

Il Ministero della Giustizia ha aperto un nuovo concorso per assumere 3.350 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, in risposta alla necessità di rafforzare il personale nelle carceri italiane. La selezione è rivolta anche ai civili diplomati, offrendo opportunità a chi cerca un impiego stabile e con possibilità di carriera. La procedura di candidatura è già attiva e si conclude tra alcune settimane, dando a molti la chance di entrare in servizio.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 3.350 allievi agenti della Polizia Penitenziaria. La procedura, gestita dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), punta a rafforzare l'organico nazionale con l'inserimento di 3.048 uomini e 302 donne. Si tratta, per entità dei posti messi a concorso, di una delle selezioni più rilevanti degli ultimi anni per il Corpo.