Domenico Gullì alla guida dell' area Prevenzione e Sicurezza sul lavoro dell' Ausl Toscana nord ovest

La direzione generale di un'azienda sanitaria ha nominato un nuovo responsabile per l'area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nomina riguarda un professionista che entra a far parte del Dipartimento della Prevenzione, una struttura che si occupa di tutelare la salute dei lavoratori su tutto il territorio aziendale. La scelta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le questioni di sicurezza sul lavoro.

La direzione generale dell'Asl ha nominato Domenico Gullì direttore dell'area Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISSL), all'interno del Dipartimento della Prevenzione, struttura chiave per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori su tutto il territorio aziendale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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