Owen Wingrave del festival della Valle d’Itria ha vinto il premio Abbiati come migliore iniziativa musicale del 2025 Il primo curato da Silvia Colasanti

L’opera “Owen Wingrave” del festival della Valle d’Itria ha ricevuto il premio Abbiati come miglior iniziativa musicale del 2025. La cerimonia si è svolta recentemente e il riconoscimento è stato assegnato dall’Associazione nazionale dei critici musicali italiani. Questa distinzione riguarda il festival dello scorso anno, che per la prima volta è stato curato dalla compositrice Silvia Colasanti, e rappresenta un importante riconoscimento per l’evento.

Di seguito il comunicato: La notizia, appena diffusa dall' Associazione nazionale dei critici musicali italiani, premia la novità del Festival della Valle d'Itria dello scorso anno, il primo curato dalla compositrice Silvia Colasanti. IL PREMIO La giuria – composta dal direttivo dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali (il presidente Andrea Estero, Alessandro Cammarano, Carlo Fiore, Gianluigi Mattietti, Carla Moreni, Roberta Pedrotti, Alessandro Rigolli) e da sette critici eletti dagli iscritti fra i soci dell'ANCM (Attilio Cantore, Sandro Cappelletto, Susanna Franchi, Giancarlo Landini, Gregorio Moppi, Lorenzo Tozzi, Gaia Varon) –...