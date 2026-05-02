Nella città di Policoro, due persone sono state arrestate in relazione al possesso di armi rubate. La notizia arriva nel momento in cui si discute della sicurezza nel settore agricolo locale, con particolare attenzione alle misure di controllo e prevenzione. La caserma di Scanzano Jonico è stata descritta come poco visibile, in uno stato di anonimato, senza specificare ulteriori dettagli. La vicenda solleva interrogativi sulla presenza di armi illegali nella zona.

? Cosa scoprirai Come influirà questo sequestro sulla sicurezza del comparto agricolo locale?. Perché la caserma di Scanzano Jonico è definita in stato di anonimato?. Quali misure serviranno per proteggere il turismo estivo sulla costa ionica?. Come può la legalità garantire nuovi investimenti nel comprensorio materano?.? In Breve Pino Giordano UGL Matera lega legalità e sviluppo economico del comprensorio materano.. Il segretario chiede maggiori risorse per la caserma di Scanzano Jonico.. La sicurezza costiera è prioritaria per il turismo estivo nel Metapontino.. Il controllo territoriale protegge i settori agricolo e marittimo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Policoro: due arresti per armi rubate, UGL: ‘Serve legalità

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