Nel 2026, Polestar presenterà la sua gamma di veicoli, con dettagli sui modelli e i prezzi ufficiali. Il marchio, nato come versione sportiva di Volvo, si è evoluto in un brand completamente autonomo nel gruppo cinese Geely. La nuova linea includerà diversi modelli elettrici, destinati a competere nel settore delle auto di lusso a zero emissioni.

Polestar è il marchio premium 100% elettrico nato come costola sportiva di Volvo e oggi brand autonomo all’interno del gruppo Geely. Filosofia: zero motori termici, design scandinavo minimal, integrazione Google built-in di serie, distribuzione diretta online e in pochi Polestar Spaces in centro città. La gamma 2026 conta cinque modelli a listino o in lancio: la berlina-fastback Polestar 2, il SUV E Polestar 3, il SUV-coupé senza lunotto Polestar 4, la Gran Turismo Polestar 5 e la roadster Polestar 6. Si parte da 49.900 € (Polestar 4 promo Nordic Collection) e si arriva a 144.800 € per la Polestar 5 Performance da 885 CV. Vediamo modello per modello.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Polestar 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere

Polestar 2 2026 : Revue Complète, Design, Performance et Autonomie Électrique

Notizie correlate

Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere?

Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Polestar amplia la propria presenza in Svizzera: inaugurati nuovi Space a Zurigo Nord e Berna; Come ridurre le emissioni dell’auto elettrica: il caso Polestar; Polestar riduce del 31% le emissioni per auto venduta dal 2020 | Quattroruote.it; Polestar 4 Test Drive Esclusivo: il SUV coupé svedese senza lunotto che sfida le convenzioni elettriche.

POLESTAR nel 2026, rafforza la presenza e aggiorna la gammaEspansione della rete vendita e aggiornamenti tecnologici sono solo alcune delle parole chiave in grado di riassumere il 2026 di Polestar. missionline.it

Google Gemini sbarca sulle auto PolestarPolestar introduce Google Gemini nelle sue auto: l’assistente vocale diventa più naturale e intelligente. Ecco come cambia l’esperienza a bordo ... motorbox.com

Polestar introduce Google Gemini in auto: arriva l’assistente AI conversazionale - facebook.com facebook