Polestar 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Da ilgiornaledigitale.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, Polestar presenterà la sua gamma di veicoli, con dettagli sui modelli e i prezzi ufficiali. Il marchio, nato come versione sportiva di Volvo, si è evoluto in un brand completamente autonomo nel gruppo cinese Geely. La nuova linea includerà diversi modelli elettrici, destinati a competere nel settore delle auto di lusso a zero emissioni.

Polestar è il marchio premium 100% elettrico nato come costola sportiva di Volvo e oggi brand autonomo all’interno del gruppo Geely. Filosofia: zero motori termici, design scandinavo minimal, integrazione Google built-in di serie, distribuzione diretta online e in pochi Polestar Spaces in centro città. La gamma 2026 conta cinque modelli a listino o in lancio: la berlina-fastback Polestar 2, il SUV E Polestar 3, il SUV-coupé senza lunotto Polestar 4, la Gran Turismo Polestar 5 e la roadster Polestar 6. Si parte da 49.900 € (Polestar 4 promo Nordic Collection) e si arriva a 144.800 € per la Polestar 5 Performance da 885 CV. Vediamo modello per modello.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Polestar 2 2026 : Revue Complète, Design, Performance et Autonomie Électrique

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