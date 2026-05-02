Nel fine settimana di Miami, la McLaren si è distinta nelle qualifiche sprint, conquistando la pole position grazie a Norris. Durante la sessione, Antonelli ha ottenuto il secondo miglior tempo, mentre Leclerc si è classificato quarto. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con i piloti pronti a scendere in pista per la gara principale.

AGI - Nel Gran premio di Miami, la McLaren torna a volare e mette il musetto davanti a tutti nelle qualifiche sprint. Si tratta del quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. C'è il britannico Lando Norris in pole position - in 1'27"869 - con l'australiano Oscar Piastri in terza posizione a 0"239 dal compagno di squadra. In mezzo il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, che salva il venerdì di una Mercedes in difficoltà e mette la sua W17 in seconda piazza a 0"222 da Norris. Norris dopo il gp di Miami: "Ho fatto un grande giro". "È stato un grande giro e sono contento di aver ricompensato il team, che ha portato tanti aggiornamenti qui a Miami.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gp di Miami: Norris in pole nella sprint. Secondo Antonelli, quarto Leclerc

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