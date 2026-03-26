Pogba torna al gol dopo 4 anni | l’ex centrocampista della Juve segna in amichevole! – VIDEO

Dopo quattro anni, un ex centrocampista di una squadra di Serie A ha segnato durante un'amichevole. Il gol rappresenta il primo in questo arco di tempo per il giocatore, che aveva lasciato il club in passato. La partita si è svolta senza peso ufficiale, ma il risultato ha attirato l’attenzione dei media sportivi. La rete è stata registrata in una delle fasi di gioco dell'incontro.

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