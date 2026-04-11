Playoff Serie A2 | Rieti e Ariccia si sfidano per il sogno promozione

Il PalaMalfatti sarà teatro di una partita importante tra la New Real Rieti e il Cioli Ariccia, valida per l’andata del primo turno dei playoff di Serie A2 maschile di pallavolo. L’incontro si terrà sabato 11 aprile alle ore 16 e rappresenta un passaggio fondamentale per le speranze di promozione delle due squadre. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con le due formazioni pronte a darsi battaglia per avanzare nella competizione.

Il PalaMalfatti si prepara a ospitare una sfida decisiva per le ambizioni della New Real Rieti, che domani, sabato 11 aprile alle ore 16, accoglierà il Cioli Ariccia per l’andata del primo turno dei playoff di Serie A2. L’incontro segna l’inizio di una fase cruciale per entrambe le formazioni, coinvolte in un confronto diretto che punta a stabilire le gerarchie per la corsa alla promozione. La crescita costante degli amaranto celeste contro la solidità dei visitatori. Per la squadra di casa, questo appuntamento rappresenta il coronamento di un percorso stagionale caratterizzato da un trend positivo quasi inarrestabile. Conquistando il quinto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff Serie A2: Rieti e Ariccia si sfidano per il sogno promozione Calcio, volata promozione e playoff: il percorso del Ravenna per inseguire il sogno della serie BSolo due anni fa sembrava impossibile anche solo immaginarlo, ora, alle ultime battute di questa complessa stagione, sono ancora aperti i giochi per... Serie C, Girone A: Alcione Milano e Lecco si sfidano per i playoffIl weekend calcistico della Serie C si apre questo venerdì 10 aprile con un appuntamento che promette di accendere i riflettori sul Girone A: Alcione...