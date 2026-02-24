casertana un difensore per mister coppitelli

Pietro Martino si unisce alla Casertana dopo aver firmato il contratto, portando esperienza alla difesa della squadra. La scelta deriva dalla volontà del club di rafforzare il reparto difensivo in vista delle prossime partite. Martino, 28 anni, ha già giocato in diverse squadre di serie C e porta con sé una buona presenza in campo. La sua presenza potrebbe fare la differenza nel reparto arretrato della squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Pietro Martino. Il difensore classe 1997, già aggregato ai falchetti da oltre un mese, da questo momento è a disposizione di mister Coppitelli in vista delle gare di campionato. Nato a Modena, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, costruisce la sua carriera partendo dai campi di serie D con Legnago, Arzignano, Clodiense. Nella stagione 202122 indossa la maglia del Foggia C per poi approdare a Cosenza e collezionare 56 presenze in serie B. “ Sono contento di tornare in campo – commenta Martino – Mi lascio alle spalle mesi difficili, in cui è stata fondamentale la vicinanza dei miei affetti più chiaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Casertana-Latina, i convocati di mister CoppitelliSono stati annunciati i 23 giocatori convocati da mister Coppitelli per la sfida casalinga tra Casertana e Latina, in programma domani alle 17:30 al “Pinto”.

Giugliano-Casertana, i convocati di mister CoppitelliMister Coppitelli ha annunciato i 24 convocati per la sfida di domani sera contro il Giugliano.

Otto campionati con la Casertana, 228 presenze in maglia rossoblù, è morto Ezio Anghileri, uno dei "falchetti" più amati. Nato a Milano il 5 luglio 1940, difensore centrale (libero, si diceva allora, di grande eleganza), Anghileri per tutti gli Anni 60, a partire dal 1 - facebook.com facebook

Un turno di stop per Angelo Viscardi dopo il rosso rimediato nella gara di Casarano. Il difensore salta la sfida interna con il Picerno, tornando a disposizione in vista della trasferta di Siracusa. x.com