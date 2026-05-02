Più sostegno alla maternità e alla genitorialità | rafforzati i Centri per la famiglia con 1,5 milioni di euro

Sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per rafforzare i Centri per la famiglia, con l'obiettivo di offrire maggiore supporto alle madri e ai genitori nei primi mesi di vita dei figli. Le risorse sono destinate a potenziare i servizi di aiuto a domicilio per i neogenitori e a inserire psicologi anche nelle aree frequentate dai giovani. L'iniziativa mira a sostenere le famiglie durante le fasi iniziali della crescita dei figli.

ANCONA – Aiuto a domicilio per i neogenitori e psicologi presenti anche nei luoghi frequentati dai ragazzi.Sono alcune delle novità del piano regionale da 1.479.500 euro per il rafforzamento dei Centri per la famiglia, approvato dalla Giunta e ora all’esame della Commissione assembleare e del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schneider Electric, 15 anni di asilo nido aziendale: “Sostegno concreto alla genitorialità, ci sentiamo una famiglia” Sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni e più ascolto per adolescenti e genitoriPiù vicini alle famiglie nelle fasi più delicate del ciclo di vita: dalla nascita dei figli all’adolescenza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 1,5 milioni per i Centri per la famiglia: servizi a domicilio per i genitori e supporto psicologico per adolescenti e giovani tra le misure previste; A Pordenone nasce Fai4Mom: la maternità diventa valore professionale; Neonatalità, nuovi sussidi Enpam fino a 10.000 euro a famiglia: aperto il bando 2026; Lavoro, Roccella annuncia sgravio contributivo per le aziende che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro. Famiglia e natalità. La proposta di legge della Giunta a sostegno non convince tuttiIl testo della Giunta raccoglie il plauso di alcune associazioni ma registra la netta contrarietà di altre, che hanno parlato di impostazione ideologica del testo ed espresso dubbi su molti elemento ... quotidianosanita.it Centri famiglia, ok al piano da 1,5 milioniCentri per la famiglia, in arrivo 1,5 milioni: previsti servizi a domicilio per i genitori e supporto psicologico per ... msn.com La Verità. . Smascherato il centro sociale. Askatasuna è uno dei centri sociali più famosi e pericolosi d'Italia. Ora è partito il processo di appello per alcuni dei suoi principali militanti. Dalle carte giudiziarie emerge un ritratto grottesco degli antagonisti. Insulti raz - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | L'Idf ordina l'evacuazione di diversi centri del Libano meridionale #ANSA x.com