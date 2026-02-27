Sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni e più ascolto per adolescenti e genitori

Il governo ha annunciato un nuovo piano per rafforzare il sostegno alle famiglie durante i primi mille giorni di vita dei figli, con interventi dedicati alla genitorialità. Inoltre, sono previste iniziative per aumentare l’ascolto e l’assistenza rivolta a adolescenti e genitori, con l’obiettivo di offrire un supporto più efficace nelle fasi più delicate del ciclo di vita familiare.