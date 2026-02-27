Sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni e più ascolto per adolescenti e genitori
Il governo ha annunciato un nuovo piano per rafforzare il sostegno alle famiglie durante i primi mille giorni di vita dei figli, con interventi dedicati alla genitorialità. Inoltre, sono previste iniziative per aumentare l’ascolto e l’assistenza rivolta a adolescenti e genitori, con l’obiettivo di offrire un supporto più efficace nelle fasi più delicate del ciclo di vita familiare.
Più vicini alle famiglie nelle fasi più delicate del ciclo di vita: dalla nascita dei figli all’adolescenza. Il provvedimento con cui la Regione Emilia-Romagna rafforza i Centri per le Famiglie rappresenta un ulteriore salto di qualità per prevenire situazioni di fragilità, anche attraverso reti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Servizio Home Visiting, 230 le visite domiciliari per accompagnare le famiglie nei primi mille giorni di vitaIl Centro per le Famiglie del Comune di Rimini conferma l'impegno nel sostegno alla genitorialità con il servizio gratuito di educatrici a domicilio...
