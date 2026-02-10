Schneider Electric 15 anni di asilo nido aziendale | Sostegno concreto alla genitorialità ci sentiamo una famiglia

A Stezzano, Schneider Electric festeggia 15 anni di asilo nido aziendale. L’azienda ha deciso di continuare a sostenere i propri dipendenti con un servizio che, secondo il personale, crea un vero senso di famiglia. Solo l’1% delle imprese italiane offre questa possibilità, secondo i dati dell’Istat. La scelta di investire in un asilo nido interno si rivela sempre più importante per chi lavora e ha figli, perché permette di conciliare meglio lavoro e famiglia.

Stezzano. Secondo gli ultimi dati raccolti da Istat, in Italia solo poco più dell’1% delle aziende ha attivato un asilo nido aziendale, riservato in via prioritaria ai propri dipendenti: un modo per andare fortemente incontro alle esigenze familiari e puntare sul concetto di conciliazione vita-lavoro, elemento che assume un peso sempre maggiore nella scelta del posto di lavoro. Oggi l’importanza del “work-life balance” è universalmente riconosciuta e ha cambiato anche le strategie aziendali: una consapevolezza non così scontata solo 15 anni fa, quando invece alla Schneider Electric di Stezzano stava muovendo i primi passi “Starlight”, un nido interno voluto con convinzione dall’allora amministratore delegato Aldo Colombi.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

