In sede si è svolto un incontro di oltre tre ore, l’ennesimo nel recente periodo, tra i membri dello staff tecnico e la dirigenza. Durante la riunione sono stati discussi vari aspetti legati alla rosa e alle strategie per la prossima stagione. Allegri, attuale allenatore, sta lavorando alla pianificazione delle prossime mosse, concentrandosi sulle scelte di formazione e sui possibili interventi sul mercato.

Il ritmo degli incontri è sempre più serrato. E le proiezioni indicano che la frequenza non è destinata a diminuire. Il Milan studia, analizza, valuta, progetta e si mette allo specchio: allenatore di fronte ai dirigenti, dirigenti di fronte alla proprietà, proprietà di fronte all'allenatore perché è adesso che occorre non solo individuare le linee guida per la prossima stagione, ma condividerle. Parola chiave, questa. E così un summit insegue l'altro, alcuni più rapidi e altri più profondi. Ce ne sono stati (almeno) tre a Milanello nelle ultime settimane, e un altro è andato in scena ieri a Casa Milan, condizione che gli ha conferito una maggiore "sacralità".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Più ore in riunione che sul campo: così Allegri sta disegnando il prossimo Milan

Coach Massimiliano Allegri after #NapoliMilan | #shorts

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