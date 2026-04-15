Più peso sul mercato acquisti di spessore crescita e Milan Allegri lo blindi così

La squadra ha registrato un aumento di peso sul mercato, con acquisti di rilievo che hanno contribuito alla crescita complessiva. L'allenatore, in carica da tempo, si trova ancora in corsa per un possibile rinnovo contrattuale, mentre si fanno ipotesi sulle mosse della dirigenza del club in vista delle prossime stagioni. La situazione resta in evoluzione, senza conferme ufficiali o annunci formali.

A differenza di Antonio Conte, che ha scelto la strada della schiettezza con un'auto-candidatura pubblica, Max Allegri è decisamente più abbottonato quando si parla di prospettive azzurre. Abbottonato però non esclude gli ampi territori del possibilismo. Alla vigilia del Napoli, il tecnico rossonero aveva risposto così a chi gli chiedeva se gli piacerebbe allenare la Nazionale: "Ho iniziato un lavoro con il Milan. Non ci ho ancora pensato, sono qui, sono contento e spero di rimanerci a lungo. Siamo partiti con l'obiettivo di rientrare in Champions, una competizione affascinante che mi piacerebbe giocare col Milan". A poche ore dall'Udinese invece si era limitato a un laconico "prima dell'allenatore devono decidere il presidente", riferendosi ai vertici federali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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