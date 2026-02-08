La Pistoiese a Palazzolo Lucarelli punta alla sesta C’è Lentigione-Desenzano È una domenica speciale

La Pistoiese ha una grande occasione di avvicinarsi in classifica. Oggi, con la partita a Palazzolo, Lucarelli punta alla sesta vittoria stagionale. La squadra vuole sfruttare lo scontro diretto tra Lentigione e Desenzano per guadagnare punti e salire in classifica. È una domenica che potrebbe cambiare molte carte in tavola, e i tifosi sono in trepidante attesa di vedere se i loro riusciranno a fare il colpo grosso.

Ingranare la sesta e, approfittando dello scontro diretto al vertice, avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Con questi due obiettivi la Pistoiese scenderà in campo questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30) al Comunale di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Gli arancioni, reduci da cinque vittorie di fila in campionato, se la vedranno con la Pro Palazzolo, settima forza del girone D con 33 punti in classifica. Un impegno non sottovalutare, come ha ricordato anche il tecnico Cristiano Lucarelli alla vigilia della partita. "Affrontiamo una squadra che ha una posizione di graduatoria più che buona – ha ricordato l’allenatore arancione – e che si trova appena dietro alle big del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pistoiese a Palazzolo. Lucarelli punta alla sesta. C’è Lentigione-Desenzano. È una domenica speciale Approfondimenti su Lucarelli Pistoiese Trasferta a Brescia per una Pistoiese che punta alla vetta della classifica La Pistoiese si prepara a scendere in campo domani pomeriggio a Palazzolo sull’Oglio per una partita fondamentale. La Pistoiese crolla in casa col Desenzano: 2-0 La Pistoiese subisce una nuova sconfitta in casa, questa volta contro il Desenzano, con il risultato di 2-0. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lucarelli Pistoiese Argomenti discussi: Pro Palazzolo-Pistoiese, le informazioni per acquistare i biglietti; Pistoiese allenamenti verso Pro Palazzolo - TVL; Sistema Museale Pistoiese: progetto La memoria del futuro Digitalizzazione museale tra ricerca, politiche e prospettive di sviluppo; La Pistoiese batte il Piacenza e si avvicina alla vetta della classifica. Il carrarmato Pistoiese. Pro Palazzolo nel mirinoLa squadra di Lucarelli si è messa l’elmetto e ha ricucito il gap con la vetta. E domenica c’è Lentigione–Desenzano: occasione d’oro per risalire ancora. lanazione.it Dentro il carrarmato: la Pistoiese cresce, convince e guarda avantiLucarelli lavora sulla testa prima che sulle gambe, il Melani spinge come non accadeva da anni: ora serve continuità contro la Pro Palazzolo Così come col Sangiuliano, il successo contro il Piacenza r ... pistoiasport.com Calcio Desenzano. . CONFERENZA STAMPA PRE PARTITA | LENTIGIONE-DESENZANO | Le dichiarazioni del tecnico bianco azzurro Marco Gaburro alla vigilia della trasferta contro il Lentigione facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.