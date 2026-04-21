A due giornate dalla fine del campionato, l’Albalonga si trova in terza posizione in classifica. La squadra si prepara alle ultime partite, puntando a conquistare i punti necessari per assicurarsi un posto nei play-off. La squadra ha affrontato la stagione con impegno e si trova a gestire la pressione di mantenere la posizione attuale, con l’obiettivo di qualificarsi alla fase successiva della competizione.

A due giornate dal termine della stagione regolare, l’Albalonga si trova a gestire la pressione di una classifica che vede gli azzurri ancora in terza posizione. Dopo il pareggio ottenuto sabato contro il Monastir per 1-1 nell’anticipo del turno, la squadra guidata da Bruno Camerini deve ora affrontare i test decisivi contro il Trastevere, attualmente secondo in classifica, in trasferta, e la Scafatese, neopromossa in serie C, nel campo del Francesca Gianni a San Basilio. La prospettiva di Manca tra gestione del clima e obiettivi stagionali. Il centrocampista classe 1999, originario della Sardegna e al terzo anno di permanenza con la maglia azzurra, ha analizzato le dinamiche recenti della squadra evidenziando come il risultato ottenuto contro i conterranei del Monastir sia accettabile alla luce di quanto sul rettangolo verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albalonga verso i play-off: Manca punta tutto sul finale

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