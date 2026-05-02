Pistacchio ai massimi | boom Dubai Chocolate e crisi in Iran

Il mercato del pistacchio sta vivendo un momento di forte fermento, con il settore del cioccolato a Dubai che raggiunge nuovi record di vendita. Nel frattempo, l'Iran affronta una crisi che ha bloccato le rotte di esportazione di questo frutto, influenzando l’approvvigionamento globale. Questi eventi stanno modificando i prezzi al dettaglio e la distribuzione internazionale, creando tensioni tra produttori e commercianti di tutto il mondo.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il successo del Dubai Chocolate i prezzi al dettaglio?. Perché la crisi in Iran blocca le rotte del pistacchio mondiale?. Quanto inciderà la siccità sulla disponibilità delle creme spalmabili?. Chi pagherà il rincaro causato dai blackout digitali in Medio Oriente?.? In Breve Prezzo a 4,57 dollari al chilo nel maggio 2026 per eccesso di domanda.. Iran controlla il 20% della produzione mondiale e il 31% delle esportazioni.. Siccità in Iran, Turchia e Stati Uniti danneggia i raccolti globali.. Blackout internet e instabilità del rial iraniano ostacolano i mercati.. Il prezzo del pistacchio ha toccato i 4,57 dollari al chilo nel maggio 2026, segnando la quota più alta registrata dai tempi del 2018 a causa di una crisi che intreccia geopolitica e nuovi trend alimentari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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