Pasqua in Campania | scopri le praline Dubai Chocolate nell’evento esclusivo Lindt

Durante l’evento pasquale al Lindt Chocolate Shop di Marcianise, sono state presentate le praline Dubai Chocolate, un prodotto esclusivo dell’azienda. L’appuntamento ha coinvolto i clienti che hanno potuto assaggiare le nuove creazioni e scoprire le specialità dedicate alla festività. L’evento si è svolto nel negozio di Marcianise, attirando appassionati di cioccolato e clienti interessati alle novità.

Il 13 marzo, alle ore 10:00, il Lindt Chocolate Shop di Marcianise, situato nel centro commerciale La Reggia Designer Outlet, ospiterà un evento imperdibile dedicato al nuovo uovo di Pasqua firmato Lindt. Questo evento straordinario è aperto a tutti, offrendo un'opportunità unica di scoprire il mondo del cioccolato premium della celebre marca svizzera. Lindt Italia, parte del prestigioso gruppo Lindt & Sprüngli, rinomato a livello mondiale per la produzione di cioccolato di alta qualità, celebra la Pasqua 2026 con l'introduzione del nuovo Uovo Lindt Dubai Style Chocolate.