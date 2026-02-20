Dalla scarpetta da calcio al boom del Dubai chocolate | a Bari è cioccolato mania

A Bari, una recente esplosione di interesse per il cioccolato ha coinvolto giovani e famiglie, spinta dalla popolarità del Dubai chocolate sui social. Durante il festival Puro cioccolato, i visitatori hanno potuto assaggiare creazioni varie, dalla scarpetta di cioccolato alle praline artigianali. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati, desiderosi di scoprire nuove delizie. La passione per il cioccolato si è espressa in modo vivace tra gli stand del festival.

Il grande protagonista, inutile negarlo, è il Dubai chocolate, che sui social ha spopolato. Però tra gli stand del festival Puro cioccolato si può trovare davvero tutto ciò che è dedicato al cioccolato. Che si mostra in tutte le sue forme: dai cioccolatai arrivati da tutta Italia è possibile infatti trovare piccole opere d'arte, dalle dentiere alle borsette, passando per i personaggi più amati dei cartoni animati e dei film d'animazione. Puro Cioccolato è stato inaugurato nella mattinata di venerdì in piazza Umberto e si potrà visitare fino a domenica 22 febbraio. L'avvio, come conferma uno dei venditori, non ha visto un boom di visitatori, ma le aspettative è che - meteo permettendo - il week-end veda una maggiore affleunza.