Il difensore ha richiesto massima concentrazione in vista della prossima partita contro il Bologna. La squadra si prepara a gestire un’infermeria piena di infortunati, valutando chi possa sostituire i giocatori assenti nella linea difensiva. La sfida si avvicina e la rosa si sta organizzando per mantenere il vantaggio, con attenzione particolare alle scelte di formazione e alle strategie difensive.

? Cosa scoprirai Come farà Pisacane a gestire l'infermeria stracolma prima del Bologna?. Chi sostituirà i pilastri infortunati per non perdere il vantaggio?. Quale ruolo avrà il recupero di Mendy nelle ultime quattro sfide?. Come cambierà la tattica senza i giocatori chiave attualmente indisponibili?.? In Breve Assenze chiave di Felici, Idrissi, Mazzitelli, Pavoletti, Borrelli e Raternik pesano sulla rosa.. Condizione fisica di Mendy in valutazione per la prossima sfida contro il Bologna.. Obiettivo punti nelle ultime quattro partite per consolidare il vantaggio in classifica.. A poche ore dal confronto con il Bologna, Fabio Pisacane esorta la squadra a mantenere la massima concentrazione per gestire il vantaggio ottenuto nel campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisacane: “Massima concentrazione”, serve focus contro il Bologna

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