In vista del derby con la Virtus, due giocatori sono in dubbio a causa di problemi fisici. La squadra si prepara ad affrontare una sfida importante e si concentra sulla gestione delle assenze. Il tecnico sta valutando le scelte da fare in vista della partita, che si svolgerà nei prossimi giorni. La formazione sarà definita solo nelle ultime ore prima del fischio d’inizio.

di Francesco Pioppi "In vista del derby con la Virtus abbiamo due giocatori in dubbio che sono Barford e Uglietti – ha spiegato coach Priftis (foto) nella conferenza stampa di presentazione del match di domani – Jaylen ha un problema alla schiena che purtroppo è un po’ cronico e gioca con delle infiltrazioni, mentre Lorenzo ha preso un colpo al polpaccio nella partita con Murcia. Valuteremo le loro condizioni in queste ultime ore, sono entrambi ragazzi generosi e Barford probabilmente non avrebbe dovuto giocare queste ultime due partite. Anche con Sassari eravamo molto scettici sul suo impiego ed eravamo orientati a non portarlo con noi, ma è stato lui ad insistere per venire con noi e ha poi giocato un’ottima partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Con la Virtus serve massima concentrazione"

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