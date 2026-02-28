Cagliari dopo il pari con il Parma | Un punto è meglio di niente ma la salvezza è ancora lontana | ora serve la massima concentrazione

Nel match di Serie A tra Cagliari e Parma, la partita si conclude con un pareggio 1-1. L’allenatore del Cagliari commenta che un punto è meglio di niente, ma la salvezza resta ancora lontana. La giornata è stata segnata da una battaglia tattica tra le due squadre, che hanno mostrato grande attenzione in campo. Ora, il focus si sposta sulla necessità di mantenere alta la concentrazione.

«bravissimo nell'azione», è stato il primo elogio a, o meglio per, l'esecuzione di una giocata che ha condotto al pareggio. gli episodi decidono spesso le gare, e una soluzione di grande qualità merita elogi per aver creato la possibilità di segnare. Lo spirito combattivo è fondamentale, ma Cuesta sottolinea che serve anche una prestazione elevata per trasformare quell'energia in risultati concreti. Dalla palla iniziale, la squadra ha provato a imporre il proprio gioco: nel primo tempo hanno maturato occasioni importanti, mentre il Cagliari ha risposto con soluzioni individuali efficaci. Nel secondo tempo si è accelerato nell'area avversaria, nonostante la compattezza degli avversari rendesse difficile trovare varchi e occasioni pulite.

