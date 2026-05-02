Investito da Frecciabianca alla stazione di Pisa e incastrato sotto il treno si salva | estratto dai pompieri è grave

Un incidente si è verificato alla stazione centrale di Pisa, dove un treno Frecciabianca ha investito una persona mentre arrivava in stazione. La vittima è rimasta incastrata tra il convoglio e la banchina e, dopo essere stata estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata in ospedale con condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi.

L’incidente all’altezza della stazione centrale di Pisa mentre sopraggiungeva il treno. La persona coinvolta è rimasta incastrata tra il convoglio e la banchina, è stata estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Muore investito da un treno Frecciarossa alla stazioneAncona, 19 marzo 2026 – Tragedia alla stazione di Ancona, una persona è stata investita da un treno Frecciarossa. Treno con armamenti bloccato alla stazione: "Pisa non sia complice della guerra, grave il silenzio del sindaco Conti"Diritti in Comune, presente sui binari durante la protesta, attacca l'amministrazione e fa appello alla mobilitazione contro la militarizzazione del...