Nella mattina del 25 aprile, un edicolante di San Miniato, in provincia di Pisa, è stato rapinato e aggredito da un uomo mentre si trovava nel suo negozio. L'autore del gesto ha portato via circa 20 euro e ha colpito l'edicolante durante l'evento. L'uomo ha riportato ferite lievi e ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini.

Per Giovanni Elefante, edicolante di San Miniato in provincia di Pisa, l'alba del 25 aprile si è trasformata in un incubo. Mentre stata aprendo il suo negozio, infatti, è stato aggredito alle spalle, incappucciato con un sacchetto di plastica e poi colpito ripetutamente con calci e pugni. Una violenza selvaggia durata pochi ma interminabili minuti, fino a quando i malviventi sono fuggiti via, lasciandolo per terra sanguinante con alcune costole incrinate, un orecchio tumefatto e il naso malconcio. Tutto per un una ventina d'euro. Non è ancora chiaro se ad aggredire Giovanni siano state una o più persone: le indagini proseguono e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pisa, edicolante rapinato e malmenato per 20 euro

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