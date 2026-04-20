Nella serata di ieri, intorno alle 20, un imprenditore di 61 anni è stato vittima di un'aggressione nella sua abitazione a San Zenone degli Ezzelini. Durante il raid, sono stati sottratti circa 20.000 euro. L'uomo, noto come fondatore di una nota azienda dolciaria, è stato aggredito e derubato nella propria residenza, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'intervento.

Un imprenditore di 61 anni, fondatore della realtà dolciaria Forno d’Asolo insieme al fratello Paolo, è stato aggredito e derubato ieri sera intorno alle ore 20 nella sua residenza a San Zenone degli Ezzelini. Tre malviventi hanno assaltato l’uomo mentre rientrava in casa dopo una passeggiata con il cane nel parco della villa, portando via 20 mila euro in contanti dalla cassaforte e una pistola. La dinamica del brutale episodio ha l’aggressione iniziale da parte di un individuo con il volto coperto da una sciarpa, che ha colpito Gallina con un pugno facendolo cadere a terra. Mentre il proprietario veniva tenuto immobile con l’ordine di non alzare la testa, i due complici facevano irruzione nell’abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid brutale in villa: rapinato l’imprenditore, rubati 20.000 euro

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