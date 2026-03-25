Juventus ore calde per il rinnovo di Spalletti | quando si entrerà nel vivo! Spunta una data chiave per la firma dell’allenatore

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra la società e l’allenatore per il rinnovo contrattuale sta entrando nel momento decisivo. È stata indicata una data precisa in cui si prevede che la firma venga apposta, segnando un passo importante per il proseguimento del rapporto. La Juventus ha deciso di consolidare la posizione del tecnico in vista degli impegni futuri della squadra.

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