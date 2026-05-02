Pietre d’inciampo sfregiate a Torino Il sindaco Lo Russo | Gesto vile e stupido Il ministro Zangrillo | Memoria imbrattata con l’odio

Otto pietre d’inciampo sono state danneggiate a Torino nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal segretario del Partito Democratico locale. Il sindaco ha definito il gesto come vile e stupido, mentre il ministro ha commentato che si tratta di un atto che imbratta la memoria con l’odio. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore attraverso fonti ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

Otto pietre d’inciampo sono state vandalizzate nelle scorse ore a Torino. A denunciare l’accaduto è stato il segretario del Pd di Torino Marcello Mazzù. Lo sfregio è avvenuto sugli arredi urbani permanenti in memoria di deportati nella Shoah apposti in piazza Santa Giulia, meta molto frequentata la sera dai giovani nella zona universitaria di Torino. Le pietre d’inciampo prese di mira sono quelle poste di recente in memoria di Aida Sara Montagnana, Rosa Vita Finzi, Teresita Teglio, Ercolina Levi, Sara Colombo, Eugenia Treves in Segre, Lidia Passigli ed Ettore Abenaim. Le incisioni sono state artigianalmente “cancellate” con scarabocchi neri o rosa.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Imbrattata la sede di Forza Italia a Cesano Maderno: “Un gesto vile”Cesano Maderno (Monza e Brianza), 25 aprile 2026 – Vandali in azione nelle scorse ore in provincia di Monza e Brianza. Vandalizzate due pietre d’inciampo. Il sindaco furioso: "Inaccettabile"Un gesto vile, che colpisce la memoria collettiva e ferisce la storia della città. Contenuti utili per approfondire Torino, vandalizzate sei pietre d’inciampo col pennarello: L’antisemitismo più becero è tornatoLe piccole targhe a memoria dei deportati sono state posizionate appena tre mesi fa: condanna bipartisan dopo i danni alla lapide dei Caduti della Resistenza ... msn.com Torino, assalto alla memoria: pietre d’inciampo imbrattate e rese illeggibiliNomi cancellati con pennarello nero: colpite le targhe dedicate a otto vittime della Shoah. Dopo la lapide bruciata in largo Montebello, cresce l’allarme. Politica e istituzioni: Gesto vile, segnale ... giornalelavoce.it