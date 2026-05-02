Piero Chiambretti torna stasera con Fin che la barca va | la nuova sfida del sabato per il conduttore torinese
Piero Chiambretti oggi, sabato 2 maggio, torna in tv con "Fin che la barca va". Il torinese riparte su Rai 3 con il programma dove guidare ospiti, analisti e firme autorevoli in un viaggio che unisce informazione, memoria televisiva e ironia."Fin che la barca va" si presenta in veste allungata il.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Ricordo sempre con gran piacere quando presentai il Concerto del Primo Maggio 1999 con Asia Argento e Piero Chiambretti. Buona Festa dei Lavoratori a tutti. - facebook.com facebook