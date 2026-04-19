Piero Chiambretti sta per tornare su Rai 3 con la nuova edizione di Fin Che la Barca Va, che si presenta in una veste inedita rispetto al 2025, a cominciare dalla collocazione in palinsesto: non andrà più in onda dal lunedì al venerdì per circa 20 minuti ma conquista l’intero access prime time del sabato, a partire dal 2 maggio, dalle ore 20 per 70 minuti fino a trainare la prima serata. Il programma è articolato in due ‘movimenti’, ciascuno con una precisa identità narrativa. Si salpa Col Vento in Poppa, navigando verso l’isola Tiberina: Chiambretti ospita uno dei protagonisti della settimana, che può essere un rappresentante della politica, della cultura, dell’informazione, del costume e della società.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fin Che la Barca Va ‘cambia rotta’ su Rai 3: in onda al sabato per 70 minuti

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