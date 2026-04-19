Da sabato, “Fin Che la Barca Va” torna su Rai 3 con una nuova edizione e una durata di 70 minuti. La trasmissione, condotta da Piero Chiambretti, cambia giorno e ora, spostandosi nel palinsesto del fine settimana. La nuova stagione presenta un formato rivisto rispetto alle edizioni precedenti, con un approccio aggiornato per il pubblico della rete. La trasmissione riprende con un volto conosciuto del panorama televisivo italiano.

Piero Chiambretti è pronto a tornare su Rai 3 con una nuova edizione di “Fin Che la Barca Va”, completamente rinnovata rispetto al passato. La prima grande novità riguarda il palinsesto: il programma non sarà più trasmesso nei giorni feriali con brevi appuntamenti, ma conquista il sabato sera. Il debutto è fissato per il 2 maggio alle 20, con una durata estesa di circa 70 minuti, accompagnando il pubblico fino all’inizio della prima serata. Un format diviso in due momenti. La trasmissione si presenta con una struttura articolata in due parti ben distinte. La prima sezione, “Col Vento in Poppa”, segue Chiambretti in un viaggio simbolico verso l’isola Tiberina.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fin Che la Barca Va cambia rotta su Rai 3: ora al sabato per 70 minuti

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