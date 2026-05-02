Pier Silvio Berlusconi festeggia 57 anni | Ho una famiglia meravigliosa Devo tutto a mio padre

Pier Silvio Berlusconi ha compiuto 57 anni e ha deciso di festeggiare in una piazzetta di Portofino, uno dei posti che preferisce. In occasione del compleanno, ha dichiarato di avere una famiglia meravigliosa e di dover tutto a suo padre. La celebrazione è avvenuta in un ambiente informale, con amici e parenti presenti per condividere il momento. La giornata è trascorsa tra sorrisi e scambi di auguri.

Pier Silvio Berlusconi ha scelto la celebre Piazzetta di Portofino per festeggiare il suo 57° compleanno, circondato dai figli Lorenzo e Sofia, dagli amici più cari e dalla compagna di una vita, Silvia Toffanin. L’Amministratore Delegato di Mediaset ha trasformato la ricorrenza in un momento di profonda gratitudine pubblica, sottolineando quanto si senta privilegiato per la serenità che lo circonda. Oltre ai festeggiamenti, Berlusconi ha voluto onorare la giornata con un gesto di solidarietà, disponendo la donazione di cento pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà dei comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Il cuore del suo intervento è stato una toccante dedica a Silvia Toffanin e ai loro figli, definendo la propria famiglia come il pilastro fondamentale della sua fortuna e felicità.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pier Silvio Berlusconi festeggia 57 anni: "Ho una famiglia meravigliosa. Devo tutto a mio padre" Pier Silvio Berlusconi sui giovani collaboratori di Mediaset Notizie correlate Pier Silvio Berlusconi e la dedica a Silvia Toffanin: “Sono fortunato, ho una famiglia meravigliosa”Pier Silvio Berlusconi festeggia i suoi 57 anni a Portofino, uno dei suoi luoghi del cuore. Mediaset dà una sonora sberla alla Rai: un’altra sconfitta esagerata, Pier Silvio Berlusconi festeggiaIl risiko dei diritti sportivi regala un nuovo colpo di scena nel duello infinito tra tv pubblica e privata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi festeggia il suo compleanno a Portofino; Pier Silvio Berlusconi festeggia il suo compleanno a Portofino; Video: Pier Silvio Berlusconi festeggia il suo compleanno a Portofino; Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 100 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà-VIDEO. Pier Silvio Berlusconi festeggia 57 anni: Ho una famiglia meravigliosa. Devo tutto a mio padrePier Silvio Berlusconi ha festeggiato il suo 57esimo compleanno a Portofino, località che ama. Ha fatto una dedica alla moglie Silvia Toffanin, ai figli e al padre Silvio ... gazzetta.it Pier Silvio Berlusconi celebra Silvia Toffanin e ricorda il padre SilvioIl compleanno di Pier Silvio Berlusconi nella sua Portofino Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato il compleanno a Portofino, nella serata di venerdì ... assodigitale.it "Parlare con Pier Silvio Berlusconi è difficilissimo, ci ho rinunciato.Non sono più miliardario come un tempo"Marco Columbro racconta l’enigma della sua assenza dal piccolo schermo https://fanpa.ge/EEg19 - facebook.com facebook