Mediaset dà una sonora sberla alla Rai | un’altra sconfitta esagerata Pier Silvio Berlusconi festeggia

Mediaset ha ottenuto un’altra vittoria importante contro la Rai nel duello sui diritti sportivi. Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato la vittoria, che rappresenta un colpo duro per la tv pubblica. La gara tra le due emittenti continua a regalare sorprese e battute di arresto a ogni turno.

Il risiko dei diritti sportivi regala un nuovo colpo di scena nel duello infinito tra tv pubblica e privata. Stavolta è Mediaset a piazzare l’affondo decisivo, strappando alla Rai uno degli eventi più prestigiosi e seguiti del calendario tennistico internazionale. Un’operazione che non è soltanto televisiva, ma anche simbolica: un segnale forte in un momento delicato per Viale Mazzini. Successo incredibile per Mediaset: così soffia il tennis alla Rai. Il gruppo di Cologno Monzese ha raggiunto un’intesa con l’ATP per assicurarsi i diritti in chiaro delle Atp Finals per almeno tre anni, a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it

