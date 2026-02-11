Mediaset dà una sonora sberla alla Rai | un’altra sconfitta esagerata Pier Silvio Berlusconi festeggia

Mediaset ha ottenuto un’altra vittoria importante contro la Rai nel duello sui diritti sportivi. Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato la vittoria, che rappresenta un colpo duro per la tv pubblica. La gara tra le due emittenti continua a regalare sorprese e battute di arresto a ogni turno.

Il risiko dei diritti sportivi regala un nuovo colpo di scena nel duello infinito tra tv pubblica e privata. Stavolta è Mediaset a piazzare l’affondo decisivo, strappando alla Rai uno degli eventi più prestigiosi e seguiti del calendario tennistico internazionale. Un’operazione che non è soltanto televisiva, ma anche simbolica: un segnale forte in un momento delicato per Viale Mazzini. Successo incredibile per Mediaset: così soffia il tennis alla Rai. Il gruppo di Cologno Monzese ha raggiunto un’intesa con l’ATP per assicurarsi i diritti in chiaro delle Atp Finals per almeno tre anni, a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mediaset dà una sonora sberla alla Rai: un’altra sconfitta esagerata, Pier Silvio Berlusconi festeggia Approfondimenti su Mediaset Rai Pier Silvio Berlusconi festeggia il successo di Mediaset: stasera apparirà al Tg5 Stasera Pier Silvio Berlusconi sarà ospite al Tg5 per commentare i risultati televisivi di Mediaset. PIER SILVIO BERLUSCONI AL TG5: “MEDIASET BATTE RAI, CANALE 5 SI È UN PO’ EVOLUTA” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mediaset Rai Argomenti discussi: Baby gang in Italia: violenza e microcriminalità in forte aumento; Miami supercops; Paolo Bonolis: A Sanremo non c'è sostanza da tempo. Pucci via dal Festival? Ha fatto bene; MEDIASET - CANALE 5 * TARATATA: AL CENTRO DELLA MUSICA CON PAOLO BONOLIS, OSPITI BIAGIO ANTONACCI, EMMA, ELISA, GIORGIA, LIGABUE, MAX PEZZALI. Marina Berlusconi rompe il silenzio e commenta la battaglia legale in atto contro Fabrizio Corona. Un breve ma diretto intervento che va a supportare quello del fratello Pier Silvio contenuto nel comunicato di Mediaset sulla causa da 160 milioni di euro - facebook.com facebook Pier Silvio Berlusconi e la strategia di MFE tra televisione e mercato europeo • Pier Silvio Berlusconi è oggi uno dei protagonisti più rilevanti del settore dei media in Europa. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.