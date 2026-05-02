pier paolo porta e la nuova frontiera del racconto cinematografico

Pier Paolo Porta analizza l’influenza della New Hollywood sulla narrazione cinematografica moderna e si sofferma sulle possibili direzioni che il racconto sul grande schermo potrebbe prendere in futuro. La sua riflessione si concentra sull’evoluzione delle tecniche narrative e sulle trasformazioni nel modo di realizzare film, considerando anche l’impatto delle nuove tecnologie e tendenze del settore.

Pier Paolo Porta riflette sull’eredità della New Hollywood e sul futuro del racconto cinematografico. È una riflessione che nasce dalla voce di Pier Paolo Porta e conserva volutamente il ritmo orale, la densità evocativa e la struttura discorsiva che appartengono al suo modo di attraversare la storia del cinema. La presenza del suo nome diventa qui non solo firma, ma chiave interpretativa. La lunga ombra delle megaproduzioni. Per comprendere la portata della New Hollywood occorre tornare a un’epoca in cui il cinema statunitense si identificava con la grandiosità. Fino agli anni Sessanta, l’immaginario collettivo era dominato da opere monumentali, costruite per unire il pubblico attorno a narrazioni epiche: Via col vento, La Bibbia, Ben Hur, Cleopatra.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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