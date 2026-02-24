Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini

Un evento ha portato molte persone a visitare la nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini a Rebibbia, attirando curiosi e appassionati. La causa è la recente apertura, che ha stimolato l’interesse verso il quartiere e la figura del poeta. La passeggiata si arricchisce di un nuovo punto di riferimento culturale, consolidando l’impegno di Ottavo Colle APS nel promuovere iniziative nelle periferie romane. La visita prosegue tra suggestioni e ricordi legati all’artista.

Una nuova tappa nella passeggiata a Rebibbia che, come in tutte le periferie romane, Ottavo Colle APS propone con continuità do 10 anni. Come sempre raccontiamo la storia urbana di questo quadrante di Roma, Tiburtina e Casal dé Pazzi, del carcere di Rebibbia, della scrittrice Goliarda Sapienza e del suo romanzo sulla sua esperienza carceraria. A Rebibbia il poeta scrittore e regista Pier Paolo Pasolini ha vissuto appena arrivato a Roma, dopo una piccola esperienza in centro al Ghetto.