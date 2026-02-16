Pier Paolo Porta commenta l’ultimo match tra Inter e Juventus, sottolineando come le decisioni dell’arbitro abbiano influito sull’esito della partita. Di Gregorio, invece, mette in evidenza alcune incertezze nelle chiamate dell’arbitro, notando che alcune decisioni sembrano aver creato confusione tra i giocatori. Durante il podcast, Porta si concentra sugli aspetti tecnici e tattici del gioco, lasciando da parte le polemiche sui fischi. Un dettaglio che emerge è la discussione sulle azioni contestate nel finale, che hanno alimentato molte discussioni sui social.

Pier Paolo Porta, all’interno dei suoi consueti podcast, ritorna su Inter -Juventus. Glissa sulla questione arbitrale di cui tanto hanno dibattuto social, trasmissioni televisive e stampa. Il giornalista si sofferma sulle pecche evidenziate dai bianconeri. Punta la lente di ingrandimento sulla questione portiere. Pier Paolo Porta e gli aspetti positivi in casa bianconera. Il giornalista ha analizzato la prestazione della Juventus contro l’Inter. Secondo Lui “ci sono diverse pecche nella Juventus, evidenti anche nel match di San Siro. Manca una prima punta che faccia goal e costantemente. Spalletti cerca delle alchimie particolari: Yldiz falso nueve per esempio, ma l’esperimento non è che sia ben riuscito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Pier Paolo Porta su Inter-Juventus. Di Gregorio evidenzia delle incertezze

Pier Polo Porta ha commentato l’ultimo match tra Inter e Juventus, accusando alcune decisioni dell’arbitro che, secondo lui, hanno influenzato il risultato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.